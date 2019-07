Ko poleti sonce dodobra razbeli ulice kitajskih mest, si moški majice ali srajce zavihajo navzgor, tako da lažje hladijo spodnji del torza. Čeprav gre za svojevrstno modo, ki jo prakticirajo po vsej veliki deželi, se temu pravi »pekinški bikini«. Kitajci s tako zavihanimi majicami hodijo po ulicah, sedijo v restavracijah, z golimi trebuhi vstopajo v avtobuse in se med ogledom cesarske palače ali Muzeja revolucije mirno božajo po popku. Do zdaj jim ni tega nihče zameril.



In zakaj bi jim? Popek je pomembna točka, skozi katero človek dobiva ali izpušča svoj »či« (»življenjsko energijo«, bi lahko temu rekli v precej svobodnem in ne povsem natančnem prevodu). Ko je zunaj prevroče, je treba iz telesa spustiti malo »čija«, da spravimo v ravnovesje elemente hladnega in toplega. Tako kot je treba pozimi prav ta del trebuha skrbno pokriti, ga je poleti dobro razkriti. A časi so se spremenili in v severovzhodnem mestu Jinanu je »pekinški bikini« od 1. julija prepovedan. Kdor si bo zavihal majico navzgor, bo moral zaradi neciviliziranega vedenja na javnem kraju plačati 200 juanov (30 dolarjev) kazni, če bo pri tem pokazal tudi prsi, ali morda malce manj, pač odvisno od tega, koliko gole kože bo ponudil na ogled mimoidočim.



Gre za še en ukrep civiliziranja starodavne civilizacije. Tako kot so v Šanghaju pred devetimi leti pred začetkom Expa ljudem prepovedali po ulicah hoditi v pižamah, pred olimpijskimi igrami v Pekingu leta 2008 pa uvedli visoke kazni za pljuvanje po pločnikih, so zdaj sprožili vojno proti golemu popku.



»Pri 38 stopinjah Celzija!?« je zastokal eden od uporabnikov weiboja, kitajske različice twitterja. »Mar se z zavihano majico izpusti več ogljikovega dioksida kot s prižigom klimatske naprave v stanovanju?« In medtem ko v javnosti poteka razprava za in proti »pekinškemu bikiniju«, so partijska glasila za mnenje zaprosila stroko. »Razkrivanje popka ne pripomore k razvoju urbane civiliziranosti,« so v China Dailyju citirali neimenovanega strokovnjaka. To pomeni, da mora majica pokrivati trebuh. »Či« pa naj gre iz telesa skozi ušesa.