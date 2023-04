Perspektive nepremičninskih skladov

V nadaljevanju preberite:

Finančna stabilnost v času dvigovanja obrestnih mer v območju evra poraja vprašanja, ali je prav, da so vse oči uprte v finančno stabilnost bank, ali pa tveganja zaradi dviga obrestnih mer nastajajo še kje drugje. Razmislek o tem ponujata odlična kolumna Gillian Tett v Financial Timesu in članek finančnih strokovnjakov ECB o rastoči vlogi investicijskih skladov na evropskem nepremičninskem trgu (Daly et al.).

Gillian Tett pronicljivo poveže vzporednice z japonsko krizo v letih 1997 in 1998 in z veliko finančno krizo v letih 2007 in 2008, ki ju je spremljala kot ekonomska dopisnica. Ugotavlja, da je današnji finančni svet precej bolj transparenten, prav zaradi nove tehnologije, hitrih načinov komunikacije (twitter) in hitrih kanalov odločanja (spletna banka).