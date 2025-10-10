Pešanje socialne države je največja grožnja nacionalni varnosti

V nadaljevanju preberite:

Že smo si mirovniki oddahnili, da zdaj pa je res konec toksičnega militarizma, ko je država pristala na geopolitični realizem in sprejela varnostni načrt, ki predvideva postopno povečevanje izdatkov za obrambo in oborožitev na tri odstotke BDP do leta 2030.

In ko je militaristom po drugi strani že začelo zmanjkovati kisika, so se ravno še v pravem času ruski brezpilotni letalniki začeli nekam pogosto izgubljati nad poljskimi in litovskimi ravnicami ter na že tako nemirne vzhodne robove Evropske unije prinašati nove strahove pred širjenjem vojne.

Olajšano so izdihnili: svojo skrb lahko še naprej odrekajo družbenim problemom in se paranoično investirajo v hipotetične.

Četudi imamo potrjen obrambni načrt in bi militaristi lahko uživali zaslužen počitek, jim sedanji dogodki poganjajo testosteron po žilah in za svojo dolžnost čutijo, da preplah širijo na nove fiktivne fronte