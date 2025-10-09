Pesek in zvezde

Od Saganove primerjave zvezd in peska do vrhunskih evropskih observatorijev, kjer danes delajo slovenske astronomke.

Sedim na temnem vulkanskem pesku na plaži. Petek pozno popoldne je in teden znanstvenih predavanj na mednarodni astronomski konferenci na kanarskem otoku Tenerife je končan. Gledam suh, temno siv pesek in mejo, do koder pljuskajo belo razpenjeni morski valovi in ga omočijo v črno. Meja je tudi obzorje v daljavi, kjer se temno moder ocean stika z jasnim, svetlo modrim nebom. Ko se bo znočilo, bodo barve izginile, Kanarske otoke bo pokrilo črno nebo in na njem bodo zasijale zvezde. Spomnim se znane primerjave Carla Sagana v televizijski seriji Kozmos, da je v vesolju več zvezd, kot je zrnc ...