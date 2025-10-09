  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Kolumne

    Pesek in zvezde

    Od Saganove primerjave zvezd in peska do vrhunskih evropskih observatorijev, kjer danes delajo slovenske astronomke.
    Visoko nad mano in peščeno plažo se nahaja astronomski observatorij. Stoji na pobočju gore El Teide, aktivnega vulkana, ki je s 3715 metri nadmorske višine najvišja gora na ozemlju Španije. FOTO: Bibikow Walter/Hemis Via AFP
    Galerija
    Visoko nad mano in peščeno plažo se nahaja astronomski observatorij. Stoji na pobočju gore El Teide, aktivnega vulkana, ki je s 3715 metri nadmorske višine najvišja gora na ozemlju Španije. FOTO: Bibikow Walter/Hemis Via AFP
    Andreja Gomboc
    9. 10. 2025 | 05:00
    6:45
    A+A-
    Sedim na temnem vulkanskem pesku na plaži. Petek pozno popoldne je in teden znanstvenih predavanj na mednarodni astronomski konferenci na kanarskem otoku Tenerife je končan. Gledam suh, temno siv pesek in mejo, do koder pljuskajo belo razpenjeni morski valovi in ga omočijo v črno. Meja je tudi obzorje v daljavi, kjer se temno moder ocean stika z jasnim, svetlo modrim nebom. Ko se bo znočilo, bodo barve izginile, Kanarske otoke bo pokrilo črno nebo in na njem bodo zasijale zvezde. Spomnim se znane primerjave Carla Sagana v televizijski seriji Kozmos, da je v vesolju več zvezd, kot je zrnc ...
    Več iz teme

    teleskopastronomijaobservatorijAndreja GombockolumnaLa Palmavesolje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

