Petje kitov, tišina pike

Namen novega pravopisa je predvsem praktičen: omogočiti lažje branje in pisanje v digitalni dobi.

»Spet so se mi namnožile knjige,« začne svojo pesem Živa Čebulj, »kupljene sposojene/napol prebrane/odložene/na vse pripravljene/zveste tihe sogovornice/molčimo skupaj in motrimo svet«. Tudi jezik je kakor knjige v tej pesmi: sposodimo si ga, ga spoznavamo, tudi odložimo, zvest je, v njem lahko molčimo in z njim lahko govorimo. Jezik kar nekako »je«, tako kot v današnjem svetu knjige preprosto »so«, tudi če so samo na knjižni polici. Za tem golim obstojem knjižnega jezika pa običajno stojijo priročniki, s katerimi ga uravnavamo: slovar, slovnica in – pravopis. Vsi trije so sad analiz, raziskav in usklajevanj. Ta mesec poteka še zadnja javna razprava o predlogu pravil novega slovenskega pravopisa, ki bo nosil simbolno ime Pravopis 8.0. Pravopis običajno povezujemo s strogimi učitelji, ...