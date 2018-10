Picko, Packo, prosim, oprostita!

Koliko je za našo družbo vreden učitelj? Pa pri tem ne mislim na denar. Od antičnih šolskih opravil so mi bile od nekdaj najbolj všeč kontroverzije (controversiae). Šlo je za retorične vaje, ki so se ohranile čez ves srednji vek, ponekod zelo uspešno celo do današnjega časa. Po vzoru odvetnika in zagovornika v pravnem sistemu si izberemo problem in nato zagovarjamo eno ali drugo stran. Današnji čas, ki celo glede na antiko in srednji vek prav neverjetno teži k povsem poenostavljenemu predalčkanju, skuša takšno »uravnoteževanje« kdaj pa kdaj posnemati. V televizijski studio na primer pripeljejo nekoga z levice in nekoga z desnice, ...