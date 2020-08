Poletje je čas žuželk. Nazadnje sem se o tem prepričal včeraj, ko me je ob sestopu z Begunjščice kar dvakrat pičila osa, zato to kolumno pišem z oteklo, pordelo in neprijetno ščemečo levico. V obeh primerih osa ni bila sama in piku je sledil sprint po hribu navzdol, da sem ubežal roju razjarjenega mrčesa, ki je bil očitno alergičen name. A bolje tako, kot da bi bilo obratno. Če bi se izkazalo, da sem alergičen na osje pike jaz, bi bila, sredi gozda in brez kakršnihkoli zdravil pri roki, tale kolumna dobesedno moja zadnja skrb.Žuželke v toplem delu leta pridejo na svoj račun. Primorski škržati uglasbijo poletno ...