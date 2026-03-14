Koga? Pirate

V slovenski politiki, ki boleha za kronično neresnostjo, Pirati kažejo občudovanja vredno zrelost.

Ko se je ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt leta 1940 potegoval za tretji mandat (prav Rooseveltova neprecedenčno dolga vladavina je kongres spodbudila, da je po njegovi smrti z ustavnim amandmajem omejil predsedniški mandat na osem let), naj bi med kampanjo »od vrat do vrat« pobaral možakarja, koga namerava voliti. »Republikanskega kandidata!« je ta izstrelil kot iz topa. Roosevelt je bil, spričo svoje popularnosti, presenečen nad tako odločno zavrnitvijo. »Kako to?« je vprašal. »Ali niste zadovoljni s stanjem v državi?« »Sem,« je odvrnil Rooseveltov sogovornik. »Kako, torej, da boste glasovali za opozicijo?« je vztrajal vse bolj radoveden predsednik. »Ko ste leta 1932 prvič kandidirali, sem glasoval za vašega republikanskega tekmeca … in stvari so šle na bolje! Leta 1936 sem ...