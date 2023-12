Plače državnih direktorjev trdnejše od ustave

V nadaljevanju preberite še:

Šefi petnajstih borznih družb so lani v povprečju zaslužili 380.000 evrov bruto, člani uprav pa slabih 340.000 evrov, je pokazalo nedavno predstavljeno poročilo o prejemkih uprav in nadzornikov, ki ga je v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije (ZNS) pripravila družba Deloitte Slovenija. To je skoraj pol več kakor leta 2018, čeprav številka ni povsem primerljiva, ker je bilo pred petimi leti v vzorec vključenih 18 družb, saj so se medtem tri umaknile z borze. Poleg tega je v eni družbi zaradi privatizacije prišlo do občutnega skoka navzgor.

Navedeni prihodki se povprečnemu smrtniku v tej državi nedvomno zdijo visoki, morda celo previsoki, a so še vedno neprimerljivi s prejemki nekaterih športnih zvezdnikov in kakšnih drugih manj izpostavljenih donosnih poklicev.