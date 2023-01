Plače, plače, plače, višje plače!

So vam povišali plačo? Niso? Potem so vam jo znižali. »Bog je najprej sebi brado ustvaril,« je rekel Robert in začel pri ministrih. Povprečje je uravnotežil Mesec z višjimi minimalci. Višjih plač torej ne bodo dobili samo zdravniki. Povišali so jih tudi sodnikom in drugim uslužbencem pravosodja. Višje bodo imele vzgojiteljice. Zahtevajo jih tudi učitelji, gasilci, policisti, celo kulturniki, verjetno tudi vojaki, znanstveniki, poštarji ... Brez višjih plač ne dobite zidarjev, natakarjev, kuharjev, trgovcev, šoferjev, glede na cene mesa ni niti poceni mesarjev.

Glasno moledujoča beraška družba nič ne vpraša upokojencev. Golob jim je pred referendumi vrgel štiri odstotke dodatka za zasilno padalo, januarja jim je dodatek pobral, da jim ga februarja spet vrne. Kakšen rokohitrc, ta Robert, kaj! Inflacija pobere deset odstotkov, on pogumno radodarno, skoraj razsipniško, vrže v pokojninski beraški klobuk cele štiri odstotke za štiri dodatne kosti (brez mesa). In še preden jih penzionisti oglodajo, se inflacija povzpne še za odstotek. To poznamo iz Jugoslavije. Ampak takrat smo imeli nemško marko za rezervo. V kaj naj zdaj menjamo evre? V rublje, jene, turške lire, juane, bitcoine, bančne papirje ...?

Upokojenci so pečeni. Političnim strankam po volitvah in referendumih vedno opeša spomin, sindikat upokojencev pa je stavko napovedal šele za 29. februar letos.

Če lahko pacienti, naj stavkajo tudi upokojenci. Nerodno pri stavki pacientov je, da še zmeraj ne vemo, proti komu so stavkali in ali smo bili mi vsi, ki smo te dni obiskali zdravnika, res stavkokazi, kot je ugotovila kontrašpijonka Danica. Proti vladi niso, saj je vlada stavkala s pacienti in Jaša z vlado. Proti zdravnikom so stavkali samo nekaj ur, kajti še istega dne so vsi latentni stavkokazi hiteli v laboratorije in ambulante.

O požrtnih zdravnikih trobijo do nezavesti vsaj 60-krat vsak dan. Da bi stavkali proti zdravstvenim blagajnikom, ki bi pravzaprav morali biti odgovorni za naše zdravje, te možnosti še nisem slišal. V Sloveniji zdravnikov ni dovolj, milo jih prosijo, naj pridejo celo iz Bosne in Makedonije. Ko vendarle pridejo, jih zmerjajo. Zavarovalnica pa nič! Cela Slovenija je ena sama zasebna praksa in podjetništvo. Še profesorji prava, morale in medicine so lahko dvoživke, samo zdravniki ne smejo biti, ker je to menda bolje za naše zdravje. No, res bi rad videl, kdo in kako bo zrihtal te dvoživke. Dajte no! Bo treba sprejeti lex specialis, ki morda ne bo v sozvočju z ustavo in evropsko direktivo.

Medtem beremo iz Furlanije, da bi pacient v Vidmu skoraj zadavil 28-letno specializantko kirurgije Adelaide Andriani. To je bil že tretji napad nanjo, odkar dela v zdravstvu, zato se je odločila, da se tega poklica ne gre več. Ker to ni bil osamljen primer, so v urgenci tržaške bolnišnice na Katinari okrepili varnostno službo.

Če kdo misli, da napadov pri nas ni, mu spomin peša. Pred leti je en obupan pacient v Izoli ustrelil zdravnika, policista in še sebe. Drugi pa je medicinsko sestro v piranskem zdravstvenem domu zabodel 22-krat. Leta 2021 so ljubljanski »aktivisti« napadli zdravstvene delavce v cepilnem centru. Pa naj zdaj kdo pove, ali je na ta način res mogoče dobiti več zdravnikov in sester in kako bodo varnostniki pocenili zdravstveni sistem.

Janša, Bavčar, Peterle, Kacin, Rupel in Bučarjev sin bodo menda spet vrnili odlikovanja. Drugič v 30 letih. Vrnili jih bodo iz protesta zaradi nespoštovanja slovenskih osamosvojiteljev. Izkazalo se je, da jim je Pahor odlikovanja vrnil s figo v žepu, dobro vedoč, da tega ne bi smel. Jasno je, da gre za muzejske eksponate, saj so tudi oni sami eksponati. In to edini na tem svetu, ki jim bo uspelo dvakrat v razponu 30 let (različnim predsednikom) vrniti ista odlikovanja. Gesta vrhunske integritete bo nazorno razgalila zaroto, ki sta jo najverjetneje že leta 1992 daljnovidno sklenila Pahor in Kučan, samo zato, da bi umazala dobro ime največjih sinov samostojne Slovenije. Dvakrat vrnjena odličja bodo v muzej najnovejše zgodovine zvabila še večje množice predvsem tujih turistov. Z vrnitvijo čakajo le še na to, da si zgodovinski gesti primerno eden od njih, morda Jelko ali Dimitrij, privošči nakup čevljev v Bati in pridobi novo vrečko. Dejanje bodo izpeljali najkasneje na kulturni praznik, zagotovo pa prej, kot bo uspelo inšpektorjem izdati odločbo o konfiskaciji nezakonito odtujenih muzejskih relikvij.