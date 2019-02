Počitniški raj

Samo, če bi se privezal ob jambor, bi se lahko vzdržal. Foto Boris Šuligoj

Smučanje je najlepše v družbi. A tudi, če si sam, srečaš zanimive ljudi. Na sedežnicah in v gondolah beseda hitro da besedo. Tako sem Vaclava vprašal, kako to, da je na smučiščih doline Zoldo toliko Poljakov? »Tukaj so smučišča lepša, pa še topleje je. Do smučišč pod Civetto je iz Varšave z avtom 1200 kilometrov. Prvega dne nas več družin pripelje nekaj čez 700 kilometrov, prespimo blizu Dunaja, potem pa imamo samo še 500 kilometrov poti.« Temu se pravi volja do smučanja, dragi moji razvajenci!Ob pol dvanajstih sedeva v jajček skupaj s starejšim, popolno opremljenim smučarjem, upokojenim Južnim Tirolcem. »Letos je to moj 36. dan na smučeh. Aplikacija na telefonu mi kaže, da sem presmučal že 1430 kilometrov. Malce pred deveto zjutraj sem se odpravil iz Selve v Val Gardeni, preko Corvare, Arabbe..." Aha, že vem, nadaljujem tudi meni dobro znano pot: potem čez Ponte Vescovo pod Marmolado do Sottogude... Od tam pa s smučarskim avtobusom do Allegh. Možakar je z majhnim nahrbtničkom prismučal 40 kilometrov skoraj tako hitro, kot bi se pripeljal po nekaj daljši poti z avtom. To noč bo spal nekje v Pecolu, jutri čez najlepši prelaz Giau, do Cinque Torri, pa na Lagazuoi in nazaj proti prelazu Gardena.Nikoli ne bom pozabil krajev pod Civetto. Prvo vlečnico so v zabačeni Santa Foschi postavili leta 1967, skoraj 20 let za kranjskogorsko Preseko, a že kakih deset let kasneje so jih naskakovali najprej primorski smučarji. Kar škoda je, da so smučišča preplavile takšne množice. Pretirano turistično obleganje v določenem trenutku sprevrže turizem v svoje nasprotje. Ampak, če bi se še enkrat znašel v tistih rosno mladih letih, ko še nisem imel pojma o smučanju, bi se še enkrat odločil za podoben prvi teden garaškega učenja in kasneje za vse tiste tisoče kilometrov zasneženih prog, ki te pripeljejo kakih 2000 metrov bližje bogu in nemalokrat naravnost v nebesa.