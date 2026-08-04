  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolumne

    Podpora podjetjem, ki deli

    Leta 2024 so kitajska podjetja obvladovala 90 odstotkov svetovnega tržnega deleža pri fotovoltaiki, več kot 40 odstotkov v gradnji ladij, jeklu in aluminiju ...
    Razprava o subvencijah je v zadnjem mesecu nenadoma postala precej bolj aktualna. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Galerija
    Razprava o subvencijah je v zadnjem mesecu nenadoma postala precej bolj aktualna. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
    Bojan Ivanc
    4. 8. 2026 | 05:00
    7:36
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Kot član dveh različnih strateških svetov v obdobju 2022–2026 sem se moral pogosto spopadati z mnenji večinoma uglednih slovenskih ekonomistov o škodljivosti subvencij, ki jih naša država nameni gospodarstvu. Za pretežen del njih je bil to »stran vržen« ali pa najmanj »neoptimalno uporabljen denar«, ki bi ga država lahko bolje namenila za druge vrste porabe, podjetjem pa povsem zadostujejo ugodna posojila, saj ta spadajo v bilanco B in tako ne pomenijo javne porabe. Šlo je torej predvsem za njihov pogled, kako hitro in brez bolečin znižati javnofinančni primanjkljaj. Poglobljenih razprav o tem, kdo te subvencije prejme ter kaj z njimi zagotavlja, pa ponavadi ni bilo, ker bi to vseeno zahtevalo verjetno državno financiranje študije in dolgotrajno delo z zaupnimi mikropodatki v varni sobi. ...
    Premium
    Nedelo
    Barbara Plavec Brodnjak

    Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

    Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
    Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragedija

    15-letnik umrl med ribolovom, nevarna gramoznica vzela že več življenj

    Tragedija se je zgodila v ribniku v Babincih pri Ljutomeru. Obsega 13 hektarjev vodne površine z največjo globino 30 metrov.
    Oste Bakal 3. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politik

    Umrl je Miloš Prosenc

    Miloš Prosenc je bil sekretar centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in dolgoletni aktivist Združenja borcev za vrednote NOB.
    3. 8. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Ustavno sodišče pritrdilo sindikatom

    Interventni zakon: Ustavni sodniki so odpravili sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma. Pobudniki morajo zbrati 40 tisoč podpisov.
    Barbara Hočevar 3. 8. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Popoln nadzor nad paketi na enem mestu

    Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Podkast

    Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

    V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
    3. 8. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Merili so na zmago doma, pristali pa v Hongkongu

    Ekipa Ekonomske fakultete UL je na prestižnem svetovnem tekmovanju v vrednotenju podjetij CFA Challenge dosegla zgodovinski uspeh.
    Milka Bizovičar 4. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
    Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Investicije

    Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

    Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kolumnaKitajskagospodarstvosubvencije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Odiseja se je ujela v Spider-Manovo mrežo

    Dva vikenda je bila Odiseja nesporni zmagovalec slovenskih kinodvoran, zdaj pa se je vanje izstrelil Spider-Man: Nov dan in jo pustil za seboj.
    4. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Huda nesreča

    V osemletnika na toboganu silovito treščila kopalka. Kaj je počelo osebje?

    Očeta je zmotilo, da redarji, reševalci iz vode in osebje na kopališču po njegovih besedah sploh niso vedeli, kaj bi naredili, ko se je zgodilo trčenje.
    Andrej Bedek, Oste Bakal 4. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Počitnice

    Drugačne počitnice: 11-letni Janko rajši vali življenja, kot gleda v zaslon

    Janko Odar iz Bohinja počitnice preživlja povsem drugače kot njegovi vrstniki. Njegov svet je več kot 100 živali, za katere skrbi povsem samostojno.
    Mitja Felc 4. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Suša

    Posledice vročine tudi na ceni hrane: grozi podražitev oljčnega olja

    Dim, pepel in slabša kakovost zraka vplivajo na rast dreves, dolgotrajna vročina pa povečuje pojav škodljivcev ter zmanjšuje velikost plodov.
    4. 8. 2026 | 07:36
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Spodnja Idrija

    Tradicionalni Prfarski dnevi že dolgo niso več »zgolj« versko obarvani

    V petek in soboto, 14. in 15. avgusta, se bo znova zvrstilo več športnih in zabavnih prireditev za vse generacije.
    Anja Intihar 4. 8. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Počitnice

    Drugačne počitnice: 11-letni Janko rajši vali življenja, kot gleda v zaslon

    Janko Odar iz Bohinja počitnice preživlja povsem drugače kot njegovi vrstniki. Njegov svet je več kot 100 živali, za katere skrbi povsem samostojno.
    Mitja Felc 4. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Suša

    Posledice vročine tudi na ceni hrane: grozi podražitev oljčnega olja

    Dim, pepel in slabša kakovost zraka vplivajo na rast dreves, dolgotrajna vročina pa povečuje pojav škodljivcev ter zmanjšuje velikost plodov.
    4. 8. 2026 | 07:36
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Spodnja Idrija

    Tradicionalni Prfarski dnevi že dolgo niso več »zgolj« versko obarvani

    V petek in soboto, 14. in 15. avgusta, se bo znova zvrstilo več športnih in zabavnih prireditev za vse generacije.
    Anja Intihar 4. 8. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo