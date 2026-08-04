Podpora podjetjem, ki deli

Kot član dveh različnih strateških svetov v obdobju 2022–2026 sem se moral pogosto spopadati z mnenji večinoma uglednih slovenskih ekonomistov o škodljivosti subvencij, ki jih naša država nameni gospodarstvu. Za pretežen del njih je bil to »stran vržen« ali pa najmanj »neoptimalno uporabljen denar«, ki bi ga država lahko bolje namenila za druge vrste porabe, podjetjem pa povsem zadostujejo ugodna posojila, saj ta spadajo v bilanco B in tako ne pomenijo javne porabe. Šlo je torej predvsem za njihov pogled, kako hitro in brez bolečin znižati javnofinančni primanjkljaj. Poglobljenih razprav o tem, kdo te subvencije prejme ter kaj z njimi zagotavlja, pa ponavadi ni bilo, ker bi to vseeno zahtevalo verjetno državno financiranje študije in dolgotrajno delo z zaupnimi mikropodatki v varni sobi. ...