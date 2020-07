Poglejte v zvezde

Vsi smo v blatu, le da nekateri izmed nas gledajo v zvezde, je v komediji Pahljača Lady Windermere zapisal Oscar Wilde. Znani citat, ki je pogosto razumljen v prenesenem pomenu kot »vsi imamo slabosti in težave, le da se nekateri ne vdajo, pač pa se trudijo izboljšati svoje življenje in stremijo k višjim ciljem«.Zelo primerna misel za to poletje, ko se spopadamo s poslabšanjem epidemioloških razmer, pregretim političnim ozračjem in z zaskrbljenostjo pričakujemo, kako hudo gospodarsko krizo bo prinesla jesen. V takih časih je pomembno, da ohranimo upanje in skrb za boljši (ali vsaj enako dober) svet, kot je bil pred pandemijo ...