Pogovoriti se moramo o koprodukcijah

Še en nesporazum v zvezi z evropskim filmom, kjer da je umetnik po romantičnih predstavah kralj, se nanaša na produkcijske pogoje, kjer naj bi vladala solidarnost in razumevanje do kreativnega procesa, čeprav je večkrat kot ne jasno, da je koprodukcijska logika stare celine lahko enako destruktivna kot studijski sistem onstran luže. Samo z manj denarja. Dajo ti pest evrov, toda igrati moraš po pravilih velikih, uporabljati dodeljeno tehnično bazo in kader, upoštevati njihove »kreativne sugestije« in tako dalje. Kaj potem nastane?