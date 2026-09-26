Pokajoči varnostni obroč

Nedavno sem znova prijel v roke knjigo britanskega zgodovinarja A. J. P. Taylorja English History, 1914–1945 (izdano leta 1965). Taylor je klasik angleškega zgodovinopisja, ki je v zadnjih časih po krivici iz mode. Za razliko od večine svojih naslednikov namreč ni bil le izvrsten stilist, temveč tudi izjemno prodoren politični analitik. Čisto mimogrede: redki vedo, da je bil tudi avtor knjižice o Trstu, v kateri je za britansko javnost neposredno po drugi svetovni vojni argumentiral, zakaj bi bilo pravičneje, da bi »mesto v zalivu« postalo slovensko oziroma jugoslovansko. Ko sem danes, dobra štiri leta po vsesplošni ruski invaziji na Ukrajino, ponovno bral poglavje o britansko-francoski blamaži v pogajanjih z nacistično Nemčijo v Münchnu jeseni leta 1938 (Taylor jo opisuje predvsem kot ...