Pokažite, kaj znate

Dva tedna po katastrofalnih poplavah že tehtamo njihov politični učinek. Vse glasneje slišimo oceno, da obnova poplavljenih območij ne bo le stresni test za vladajočo politiko, temveč glavna diskriminanta, ki bo odločila o usodi te vlade – in, tokrat, verjetno tudi naslednje. Skratka: uspeh ali neuspeh, hitrost ali počasnost obnove naj bi v naslednjih letih usmerjala kurz slovenske politike in odločila, ali se bo smer, ki so jo začrtale zadnje volitve, ustalila ali pa bomo znova priče globlji spremembi politične usmeritve države, kakršno smo videli v drugi polovici prejšnjega mandata.