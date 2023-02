Pokojninski sistem v primežu podnebne nevtralnosti

V nadaljevanju preberite:

Vlada je že napovedala pokojninsko reformo, njene osnove pa za zdaj še niso znane. Želja resornega ministra Luke Mesca je, da bi se odmerni odstotek postopno zvišal na 70 odstotkov. Želja je tudi ureditev vdovskih pokojnin in podobnih najnižjih marginalnih pokojnin. Tisti z nekaj več skrbnosti za stabilnost pokojninske blagajne pa razmišljajo predvsem o podaljšanju delovne dobe za dve leti, ki pa jo vladajoča politika zavrača. Napoved pokojninske reforme vladajoča politika oglašuje predvsem s ciljem zvišanja pokojnin. Pa je to sploh mogoče? Kdo bo plačal višje pokojnine? Kakšne so možnosti?