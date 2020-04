Poletje za življenje

Epidemija, pred katero smo se vsi poskrili v mišje luknje, bo ostala zunaj kot mačka, pripravljena na udarec, ko pridemo na plan. Prvi rezultati protitelesnih študij kljub njihovim precejšnjim metodološkim težavam kažejo, da je prekuženost populacij zelo nizka.Iz Kalifornije (Santa Clara in Los Angeles) poročajo o tri- do štiriodstotni prekuženosti, pri čemer so njihovi podatki o obolevnosti precej podobni našim. V nemškem mestu Gangelt, ki ga je epidemija zelo prizadela, so ugotovili 14-odstotno prekuženost.Švedska je objavila, da je v Stockholmu, ki je njihovo največje žarišče covida-19, prekuženih 11 odstotkov ...