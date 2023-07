Politična demagogija uničuje javno zdravstvo

V nadaljevanju preberite:

Svojevrsten paradoks slovenskega javnega zdravstva je v tem, da bodo prav ukrepi, ki so bili zadnje leto sprejeti z izraženim ciljem ohranitve vsem dostopnega javnega zdravstva in prevlade državnih zdravstvenih ustanov, skoraj zanesljivo pripeljali do njegove – vsaj delne – privatizacije.

V nadaljevanju lahko najdete razloge zakaj je privatizacija zdravstva edina verjetna možnost sanacije zdravstvenega sistema. Katere so slabe in dobre strani privatizacije? Zakaj bi morala Slovenija ohraniti javni zdravstveni sistem? Kakšna je razlika med javnim in državnim zdravstvom?