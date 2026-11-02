Politični staroste

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. »To so najpomembnejše volitve v našem življenju,« pravi ameriški podpredsednik J. D. Vance. Za nas v Sloveniji to sicer velja samo posredno, v ZDA pa se bodo jutri odločali o prihodnji sestavi kongresa. Če ga prevzamejo demokrati, bo republikansko izvršno oblast doletel vsaj nadzor, predsednika pa morda tudi sojenje in razrešitev. Ali pa bodo oživeli pozivi k njegovi razrešitvi zaradi neprištevnosti. Začenja se nova sezona resničnostnega šova »Trump v Beli hiši«. Glavna oseba, Donald Trump, je junija praznovala osemdeseti rojstni dan in tega ne skriva več. Njegovi govori nimajo več nekdanje iskrivosti, čeprav so ostali pikri. Njegove misli večkrat odtavajo. ...