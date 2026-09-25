Politično življenje mišic

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Oni dan – bil je ravno dan slovenskega športa – sem za svojo nekdanjo osnovno šolo kot običajno metala na koš in opazovala, kako drugačen kraj je v tridesetih letih postalo košarkarsko igrišče. Skupaj z nogometnim igriščem ob popoldnevih, po koncu pouka, večinoma samevata, četudi sta po novem zamreženi in celo podloženi z mehko, gumirano prevleko, da si je ob padcih veliko težje do kosti obdrgniti kolena, kot smo si jih včasih. Obe igrišči sta bili prenovljeni, lepši sta, varnejši, v vseh pogledih boljši, kot sta bili v našem času. Nad igriščema dogajanje budno spremlja varnostna kamera. Tu in tam kak oče pripelje svoj par otrok, da si podajajo žogo ali streljajo ...