Politika manjšega zla

Dan po španskih parlamentarnih volitvah je relativni zmagovalec, pragmatični (marsikdo bi rekel oportunistični) konservativec Feijóo pozval drugouvrščene socialiste, naj ravnajo državotvorno in mu omogočijo prevzem oblasti. To ni bil poziv k veliki koaliciji. Feijóo dobro ve, da bi že sama ponudba razburila del desnih volivcev in jih pognala v naročje radikalne stranke Vox. Tega pa si galicijski »elastik« v pričakovanju novih predčasnih volitev ne more privoščiti. Zlasti, ker bi bila takšna formula v španski politiki neprecedenčna. Dosedanja vlada Pedra Sáncheza je bila sploh prva koalicijska vlada v Španiji od obnove demokracije po Francovi smrti. Feijóo je namesto tega predlagal rešitev, kakršna se je uveljavila na lokalni ravni. Španska ureditev v prvem krogu glasovanja za premiera terja absolutno večino, a že v drugem krogu je kandidat lahko izvoljen že z navadno večino. To pomeni, da je za ustoličenje predsednika vlade pogosto dovolj, da se ena izmed ostalih strank vzdrži. Če to stori največja opozicijska stranka, je – matematika – izvolitev zagotovljena.