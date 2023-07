Politike strahu

V nadaljevanju preberite:

Te politike, ki temeljijo na samoviktimizaciji in teorijah zarote, poskušajo vzbuditi strah pred resničnimi ali izmišljenimi nevarnostmi. Instrumentalizirajo manjšine in druge družbene skupine, da kot grešni kozli postanejo nevaren Drugi, katerega podoba temelji na kolektivnih stereotipnih imaginarijih. Že dobro desetletje in pol s pridom uporabljajo družbena omrežja za lansiranje kratkih sporočil, ki so strateško oblikovana tako, da se nalepijo na strahove sodobnega človeka o njegovi prihodnosti. Z domnevnim kritičnim, čeprav povsem poenostavljenim in pogosto črno-belim prevpraševanjem družbene resničnosti sejejo dvom in netijo moralno paniko. Izmišljajo si podatke tako, da prepletajo dejstva z izmišljotinami, in v želji po oblasti in kapitalu pred seboj teptajo vse, kar jih domnevno ogroža. Demokratična sredstva zlorabljajo za netenje nedemokratičnega potenciala sovraštva.

Uspeh teh politik temelji na dejstvu, da večdesetletni razkroj socialne države blaginje v Evropi za seboj pušča hitro vnetljivo opustošenje. Enostavno je nagovoriti razočarane ljudi, ki so izgubili vse zaupanje.