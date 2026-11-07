Poljska drama

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Poljska ustavna kriza, ki se vleče že desetletje, odkar se je stranka Zakon in pravičnost spet povzpela na oblast pod sloganom »Teraz, kurwa, my!« (»Zdaj je končno čas za nas«, bi lahko prevedli v cenzurirani različici, očiščeni prostaškosti), je na začetku tedna dosegla novo vrelišče. Poljska vlada pod vodstvom Donalda Tuska je na ustavno sodišče poslala policijo, ki je poskrbela, da so sodniki oziroma sodnice, ki jih je po izteku mandata treh predhodnikov izvolil parlament, končno lahko zasedli svoje pisarne, kar jim je doslej preprečevala dvojna obstrukcija donedavnega vodstva sodišča in predsednika republike. Slednji je poskrbel, da bi bila drama še za ...