Polovično okrevanje

Prvi pogled na prvo oceno gospodarskih gibanj v drugem četrtletju v Sloveniji nas lahko navda z velikim optimizmom, saj je bila četrtletna gospodarska rast 0,7-odstotna, kar nas postavlja na tretje mesto med 19 državami, ki so oceno o gospodarski dinamiki že razkrile (za osem držav podatki na Eurostatu še niso na voljo), ter nad dinamiko v EU27 (0,2 odstotka).

Tudi na letni ravni je bila gospodarska rast spet pozitivna (0,8 odstotka), vendar polovico nižja kot v EU27 (1,5 odstotka). Pa vendarle moramo priznati, da četrtletna gibanja niso imuna za specifične okoliščine v gospodarstvu, ki se morda ponavljajo občasno, kar pomeni, da so nekatera četrtletja boljša in druga slabša.

Padec BDP v prvem četrtletju (–0,7 odstotka) glede na prejšnje (znižan je bil za 0,1 odstotka glede na prvo oceno) je bil glede na majsko oceno rasti analitikov pri Focus Economicsu (0,6 odstotka) razočaranje, prav nič manj pa to ne velja za avgustovsko oceno o pričakovanem odboju (1,3 odstotka), ki je bil v resnici polovico nižji (0,7 odstotka) od povprečne ocene povprečnega analitika nekaj dni pred objavo podatka.