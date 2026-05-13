Polprihodnost

Naša zgodovina je polna heterotopičnih prostorov, ki so bili del realnosti, obenem pa kot da jih ni bilo. Kraji, dogodki in ljudje v polobstajanju.

Mesec maj je bogat s prazniki. Začnemo s 1. in 2. majem, praznikom dela, 3. maja imamo dan svobode medijev. Sledita 8. maj in 9. maj, dan Evrope in dan zmage, ko gremo na pot ob žici. Nato je 17. maj, (ukinjeni) dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, in 24. maja praznik Marije pomočnice, letos tudi binkošti. Tu je še 25. maj, dan mladosti, ko sta potekali Titova štafeta – in Plakatna afera. Ta dan nekateri raje praznujejo kot dan brisače, poklon Douglasu Adamsu, avtorju Štoparskega vodnika po galaksiji. Prazniki imajo močan ideološki naboj. Večkrat slišimo, naj se politika izogiba ideoloških tem, pa vendar se ob praznikih pogosto pokaže, da so ti prav sredstvo politične agende. Zunanjemu opazovalcu bi se (ob vzhičenih govorih) lahko zdelo, da smo še vedno napol zataknjeni v ...