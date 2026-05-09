Pomen Petra Magyarja

Iz zgodbe Magyarja bi se lahko česa naučili tudi v Sloveniji.

Magyar je sistem je poznal od znotraj, a je vendarle ostajal dovolj daleč od opojnih vzvodov moči, da je zaznal – in bržkone tudi sam čutil – rastoče nezadovoljstvo nad vsesplošno korupcijo. FOTO: Marton Monus/Reuters

Danes bo – ali pa je že, odvisno od tega, kdaj boste brali ta tekst – slovesno prisegel novi madžarski premier Péter Magyar. O zmagovalcu aprilskih volitev na Madžarskem, ki je po šestnajstih letih z oblasti strmoglavil svojega nekdanjega mentorja Viktorja Orbána, je bilo v zadnjih tednih povedano že veliko. Podobno kot Orbánov prejšnji, manj uspešni izzivalec, Péter Márki-Zay, je tudi Magyar konservativec. Za razliko od Orbána, »čudežnega dečka s podeželja«, je novi premier Budimpeščan; za razliko od Orbána, ki se je ponosno razglašal za »plebejskega desničarja«, Magyar izhaja iz elitnega miljeja. Stric njegove matere, Ferenc Mádl – ugledni katoliški intelektualec in univerzitetni profesor, ki je imel na vrhuncu »golaževega komunizma« privilegij, da je kot gostujoči profesor predaval na ...