Pomen urbane narave

Cecil Konijnendijk van den Bosch je priznani nizozemski strokovnjak za gozdarstvo in krajinsko arhitekturo, ki se posveča raziskovanju odnosov med človekom in naravo v urbanem okolju. V številnih študijah je opisal ključno vlogo parkov, dreves in vrtov za kakovost življenja mestnih prebivalcev. Po njegovih ugotovitvah zelene površine pomembno prispevajo k zdravju in dobremu počutju ljudi, izboljšujejo kakovost zraka, zmanjšujejo vplive podnebnih sprememb, spodbujajo biodiverziteto ter so poleg tega prostori za druženje in rekreacijo.

Poudarja tudi potrebo po raznolikosti zelenih površin, saj imajo različni prebivalci mest različne potrebe in navade. Medtem ko dajo nekateri prednost obisku gozda, drugi raje obiščejo urejen park ali vrt. Zato mestnim oblastem svetuje, naj v proces načrtovanja in vzdrževanja zelenih površin vključijo lokalne prebivalce, da bi tako lahko bolje upoštevali njihove specifične potrebe in želje.