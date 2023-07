Pomenljiva lopovščina

V nadaljevanju preberite:

Svoj trenutek svetovne slave je pričakal pri šestinšestdesetih. Američan Ray Brewer, namreč, prebivalec kalifornijskega mesteca Porterville. Povsem zasluženo, kar sicer velja tudi za šest let in devet mesecev zapora, na katerega je bil obsojen prejšnji teden. Brewerjeva goljufija je namreč ena tistih redkih, ki je pomenljiva. To ni bil zgolj zločin, kjer bi lump hitrega jezika in šibke vesti zlorabljal zaupanje žrtev (in marsikatera med njimi je bila skoraj tako pohlepna, kot Brewer sam – uspešni goljufi velikokrat prežijo na človeške hibe). Pomen njegovega dejanja je tudi večji od prigoljufanega zneska, ki je pri slabih devetih milijonih dolarjev sicer spodoben, ampak zelo zelo daleč od neslavnih rekordov (ne nazadnje je sleparija Bernieja Madoffa veljala za več milijard dolarjev). Ne, pomen goljufije Raya Brewerja je predvsem v tem, da simbolizira čas, v katerem živimo.