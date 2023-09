Ponos in ponižnost

V kolumni preberite:

Arhitekt in profesor Juhani Pallasmaa je v zapisu Miselna perspektiva v arhitekturnem izobraževanju povzel: »Bistvo učenja je postopna gradnja notranjega občutka cilja, odgovornosti, empatične domišljije, etične drže ter združenega občutka ponižnosti in ponosa. Po mojem mnenju je ravno to nasprotujočo si držo najtežje pridobiti.« Zdi se mi, da citat odlično povzame, kar je ključno – poleg pridobljenega predmetnega znanja –, da lahko skupaj soustvarjamo demokratično družbo.