Ponovitev leta 2022?

Kako se bo razpletal položaj v Hormuški ožini, je nemogoče oceniti, potencial za negativno presenečenje je kratkoročno nekoliko večji.

Izjemne krize na istem področju se le redkokdaj ponovijo večkrat v isti generaciji. Če malo pomislimo, to velja za veliko finančno krizo (2007–2009), evrsko dolžniško krizo (2010–2012) ter tudi pandemijo (2020–2021). Razlog je, da države razvijejo primerne mehanizme in rešitve, ki praviloma še več let preprečujejo, da bi podobna kriza izbruhnila, ali pa bistveno ublažijo ekonomsko ceno njene ponovitve. Energetska kriza (2022–2023) je bila precej bolj negativna za EU27, ker je bila povezana s prekinitvijo dobave energenta, ki ga je prejemala po relativno nizki ceni iz soseščine po plinovodih. Pomanjkanje zemeljskega plina je avgusta leta 2022 zvišalo cene celo na ravni okoli 350 evrov za MWh, v predhodnih letih so bile pretežno med 20 in 30 evrov za MWh. Ker so cene zemeljskega plina ...