Popotovanje pod površje Cerna

Blizu Ženeve, na meji med Švico in Francijo, je ena največjih in najuglednejših raziskovalnih ustanov na svetu. Evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN) je v preteklih desetletjih postala pojem vrhunske znanosti, revolucionarne tehnologije in učinkovitega mednarodnega sodelovanja. Ta znanstveni biser, v katerem deluje več kot deset tisoč znanstvenikov iz številnih držav, obdaja podeželje, v daljavi pa se vidijo mogočne Alpe, kar daje kompleksu poseben čar.