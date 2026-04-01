Porodnišnica za zgled: kako bi izgledala država, krojena po meri najranljivejših

Nekateri nikoli ne shodijo; spet drugi se po bolezni ali nesreči znajdejo v okolju, ki se iz na videz prijaznega nenadoma prelevi v trdosrčno in polno ovir.

Prvi april v naši družini od lani ni več samo stvar bolj ali manj posrečenih potegavščin. Pred natanko enim letom naju je s partnerko nasmejal sin, ko se je odločil za svoj prihod na svet v ljubljanski porodnišnici. Na srečo ni šlo za prvoaprilsko šalo, ampak za nov način življenja. Ta pa se ne začne doma, ampak v veliki in kompleksno organizirani javni ustanovi. Morda je ravno porodnišnica prostor, kjer se osebno ne more izogniti javnemu: po eni strani je ustanova, po drugi pa okolje najbolj občutljivih novih medčloveških stikov in prizorišče majhnega intimnega sveta, ki lahko na varen način obstane samo, če ga ščiti celotna družba. Ne glede na zelo različne zgodbe o porodnišnici, ki jih kot bodoči starš poslušaš na vsakem koraku, moram reči, da so bile naše izkušnje v do takrat ...