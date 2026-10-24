Poslanski mandati in igre na srečo

Nesojeni poslanec, ki niza en kliše za drugim, dokler se mu v apoteozi absurda, vredni komedij Branislava Nušića, patetična retorična stavba ne sesuje pod težo lastne votlosti in zajoka kot otrok. Državna sekretarka, ki odstopi zaradi domnevnih groženj, nato napove, da zapušča stranko in se vrača v parlament kot nepovezana poslanka, se po dveh dnevih premisli, nato v kamere prostodušno pove, da se je s stranko dosegla »kompromis«, v katerem lahko sama »dobi nekaj zase«, nakar se zaposli na direkciji za infrastrukturo (dodatna ironija, saj je tik pred tem tožila, da »so ji grozili« – Bog živi neosebne glagolske konstrukcije – glede »nekih zemljišč na Bledu«) in nazadnje napove, da se vrača v gospodarstvo, kjer bo kar najbolje lahko udejanjala strateško premočrtnost, ki jo je pokazala v ...