Nogomet radi označujejo za najpomembnejšo med postranskimi rečmi na svetu. Toda ali to drži? Ali ni nogomet, če nič drugega, lukrativna industrija, ki obrača na desetine milijard evrov letno? Ali ni obenem šport, ki lahko v dobrem mesecu pred televizijske zaslone prikuje milijarde ljudi z vsega sveta? Če postranske reči v mnogih pogledih lahko postanejo osrednje, je njihova glavna kvaliteta v tem, da včasih izostrijo simptome naše sodobnosti. Na ta način velja zdaj – post festum – premeriti nogometno svetovno prvenstvo. ZDA kot ene izmed treh gostiteljic niso napravile najboljšega vtisa: poostrile so izdajanje vizumov navijačem iz zanje spornih držav, otežile sodelovanje iranski ekipi, s strogimi pregledi onemogočile prihod nekaterim sodnikom, navijačem in novinarjem. Prav tako na ...