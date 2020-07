Postanek pri Bazovici – nelahka dilema

Fojbe so bile zadnja etapa nasilja, ki ga je sprožil fašizem. Posledica posurovljenja, ki je sledilo uničenju socialnih in političnih struktur, za katero nosi izključno odgovornost nacifašizem.

Glede na vse slabšo epidemiološko sliko je pisanje o dogodkih, od katerih nas loči dober teden dni, morda preveč optimistično. A če se bo vse izteklo po načrtih, bo 13. julija v Trstu komemoracija ob stoletnici požiga Narodnega doma, ki se je bosta udeležila predsednika Slovenije in Italije. Zaključila naj bi se s skupnim obiskom pri spominskih postajah, ki najbolje simbolizirata razklano zgodovinsko identiteto teh krajev: bazoviški fojbi in spomeniku bazoviškim junakom. To bo prvič, ko bo slovenski predsednik obiskal prvi kraj spomina; in prvič, ko bo italijanski predsednik obiskal drugega. Prav ta etapa je vzbudila tudi največ polemik. Na obeh straneh.Proti Pahorjevemu obisku bazoviške fojbe so se oglasili glasovi iz Slovenije in zamejstva. Pomisleke je predsedniku osebno predstavil aktivist za pravice slovenske manjšine, kritična je bila tudi voditeljica opozicijske SD. Še glasnejša je bila italijanska desnica. Predsednik Furlanije - Julijske krajineje izrazil »globoko nelagodje« nad odločitvijo italijanskega predsednika, da obišče spomenik bazoviškim junakom, in glasno opozoril: »Ta obisk je lahko le odraz institucionalne olike, ne sme pa pomeniti nikakršnega uradnega priznanja.« Štirje antifašisti, ki jih je posebno sodišče za zaščito države leta 1930 obsodilo na smrt z ustrelitvijo, za italijansko državo še vedno veljajo za teroriste.Vasica na tržaškem Krasu je tektonska prelomnica, v kateri trčita dva zgodovinska spomina na obmejno zgodovino 20. stoletja. Na enem koncu vasi stoji spomenik štirim antifašistom, ustreljenim deset let po požigu Narodnega doma. Postavljen je bil tik po koncu vojne in je odtlej bil neprestana tarča mazaških napadov – tabla ob skromnem obeležju spominja na vse napade nanj, ki so se zvrstili od leta 1945 do danes. Na drugem koncu vasi stoji mogočen spominski kompleks, postavljen na začetku osemdesetih let, ki je v Italiji znan kot »bazoviška fojba«.Dejansko gre za opuščen rudniški jašek, ki mu domačini pravijo »šoht«, v katerega so maja 1945 jugoslovanski partizani vrgli trupla skupine italijanskih orožnikov, finančnih stražnikov, pripadnikov fašističnih milic, in tudi večje skupine nemških vojakov. Po pričevanju lokalnih župnikov naj bi partizani za ujete italijanske uniformirance organizirali ad hoc sojenje, jih postrelili in trupla odvrgli v brezno. O usodi nemških vojakov je znanega manj – nekateri so verjetno umrli v boju, nekateri so bili ustreljeni kot vojni ujetniki.Brezno ni bilo nikoli povsem raziskano, zato je število pobitih kmalu postalo predmet špekulacij. V napetem ozračju hladne vojne, ki se je v Trstu začelo že slabo leto, preden jev znamenitem govoru v Fultunu jadransko mesto označil kot južno točko »železne zavese, ki se je spustila na celino«, je brezno v neposredni bližini mestnega središča, a hkrati že na etničnem in ideološkem ozemlju »sovražno nastrojenih domorodcev«, zadobilo simbolne razsežnosti, ki so daleč presegale stvarnost tega, kar se je tam zgodilo v zadnjem tednu vojne. Ker je po razmejitvi velika večina kraških brezen, v katera so jugoslovanske oblasti, podobno kot drugod po državi, odvrgle trupla pobitih nasprotnikov (realnih in potencialnih, fašistov, pripadnikov kolaboracionističnih enot, antikomunističnih demokratov in italijanskih patriotov), je bazoviški šoht v imaginariju obmejnega italijanstva postal simbolno mesto za vse žrtve tega, kar so dojemali kot surovo jugoslovansko okupacijo.Od devetdesetih let dalje je »bazoviška fojba« postala eden od stebrov nove italijanske spominske politike, ki se je žrtve totalitarnih režimov odločila počastiti tako, da jih je naprtila tujim krivcem: Nemcem, ki so zagrešili holokavst in poboje italijanskih civilistov na eni strani, ter jugoslovanskim komunistom, ki so pobijali italijansko prebivalstvo na »vzhodni meji« na drugi strani. To je bila elegantna rešitev, ki je, denimo, nekdanjemu predsedniku, dolgoletnemu komunistu, ki je leta 1956 branil sovjetsko invazijo na Madžarsko, omogočila, da z vso odločnostjo obsodi zločine komunistov – »slovanskih«, seveda.Ni čudno, torej, da je slovenska manjšina na komemoracije, ki jih je italijanska država od devetdesetih let dalje energično sponzorirala pri »bazoviški fojbi«, gledala kot na del zgodovinskega revizionizma, čigar namen je povzdigniti italijanski narod na oltar zgodovinske žrtve, realnost fašističnega nasilja pa načrtno potisniti v pozabo.Odločitev predsednika Pahorja, da obišče bazoviško fojbo ravno na dan, ki simbolizira začetek tega nasilja, je zato vzbudila razumljivo nelagodje. A odločitev je rezultat pogajanj, ki potekajo že dve desetletji. Slovenska stran je vselej vztrajala, da bo predsednik republike obiskal bazoviško fojbo le, če bo njegov italijanski kolega počastil slovenske in hrvaške antifašiste, ki so se proti legalni, mednarodno priznani italijanski oblasti uprli z nasiljem; vključno z akcijami, ki jih lahko tudi danes, nič manj kot tedaj, označimo za terorizem.Korak torej ni lahek za nobeno stran. Je plod dolgoletnih pogajanj, ki slonijo na logiki diplomatskega daj-dam. A čeprav mnoge zamejce moti, da se mora počastitev spomina na požig Narodnega doma končati na kraju, ki je zanje predvsem spomenik manipulacije, se da končni postanek pri bazoviškem šohtu razumeti tudi drugače: fojbe so bile zadnja etapa nasilja, ki ga je sprožil fašizem. Posledica posurovljenja, ki je sledilo uničenju socialnih in političnih struktur, za katero nosi izključno odgovornost nacifašizem. Glede tega se zgodovina naših krajev globoko razlikuje od zgodovine Baltika ali Poljske.Prav bi bilo, da predsednik Pahor to dejstvo čim jasneje vključi v svoj nastop. Zlasti ker je malo verjetno, da ga bo njegov italijanski kolega imel kdaj priložnost slišati od koga drugega.***Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar, urednik Razpotij, raziskovalec na CEU, Budimpešta.Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.