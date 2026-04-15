»Vse resnično velike misli se porodijo med hojo,« je napisal Nietzsche v eseju Somrak malikov ali kako filozofiramo s kladivom. Filozof je to napisal pred poldrugim stoletjem v idiličnem švicarskem gorskem kraju Sils Maria, toda morda se s pomenom lahko poistovetimo tudi danes v Ljubljani. Bodo letošnji spomladanski pohodi prinesli kakšno novo spoznanje?

Okrog Ljubljane je speljana 32,5 kilometra dolga pot po trasi bodeče žice, ki je med drugo svetovno vojno, med 23. februarjem 1942 in 26. majem 1945, omejevala mesto.