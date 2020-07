Gospodje, obkroženi smo s filmom. Tako se glasi naznanilo v manj znanem, meni zelo ljubem skeču montypythonovcev, ki v principu sploh ni skeč, bolj tranzicijska miniatura med dvema »pravima« politično nekorektnima skečema, s katerima je britanska humoristična zasedba »reševala« dramske zagate svojih dramsko anarhičnih polurnih programov. Ko člani Društva za postavljanje predmetov na druge predmete spoznajo, da je njihovo delovanje neproduktivno in trapasto, se po hitrem postopku samoukinejo, toda ko hočejo zapustiti sedež društva, spoznajo, da so vsi izhodi »pokriti« s filmskimi kamerami in da izhoda, ki ne bi bil ...