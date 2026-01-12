Pot navzdol

Če je treba okriviti en sam dejavnik za gospodarski zaton Zahoda, je to prav nespoštovanje Miznerjeve modrosti.

Wilson Mizner (1876–1933) je bil hazarder, podjetnik in goljuf. Bil je tudi dramatik in, na koncu življenja, scenarist v zlati dobi Hollywooda. Zelo duhovit človek. »Če kradeš enemu avtorju, je plagiat; če kradeš mnogim, je raziskovanje,« je nekoč dejal. Ali pa: »Vero spoštujem, toda dvom je tisto, kar ti prinese izobrazbo.« Njegova najgloblja modrost pa zadeva obnašanje. V svetu, kjer ni zgolj ene same poti, naprej, in enega samega možnega razvoja dogodkov, napredovanja. »Bodi prijazen do ljudi na poti navzgor, saj jih boš morda znova srečal na poti navzdol.« Poti navzdol je seveda veliko. V svetovnem gospodarstvu je morda najvplivnejša tista, ki zadeva dodano vrednost v industrijski proizvodnji. Gre za podatek, ki ga redno objavlja Organizacija za sodelovanje in razvoj (OECD). Zahteva ...