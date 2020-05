Potovanje grofa Alberta Apponyija

Oni, ki so vojno izgubili, so večinoma tisti, ki so povzročili trpljenje, smrti in vso bolečino, ki jo človek še lahko prenese. Prav zato je tistega jutra, 5. januarja leta 1920, prišel na glavno železniško postajo v Budimpešti opazno šarmanten, visok in takrat že skoraj popolnoma siv moški, star dobrih sedemdeset let. Bil je brez vozovnice in vedel je, da ga bodo skladno z dobrimi delovnimi in varnostnimi navadami tudi pospremili na pravi peron. Železniškemu osebju se mu ni bilo treba posebej predstavljati in ponavljati, da je Albert Apponyi, saj so prav vsi vedeli, kdo je, ter so večinoma tudi poznali cilj njegovega ...