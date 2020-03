Potovanje Ibrahima Hotija v Meko

Tudi tistega jutra, 20. decembra leta 1971, se je Ibrahim Hoti skrbno pripravil na molitev, pogrnil preprogo in gledal proti svetemu kraju. Bil je vesel, celo srečen, saj je vedel, da bo po obredu spet lahko prešteval dni do svojega odhoda na pot molitve, romanje v sveto mesto Meko. Pravzaprav je skoraj ves decembrski čas porabil za potrebne priprave. Za potovanje, ki je bilo zanj skoraj nepredstavljivo daleč, vsekakor pa dlje od vseh poti, ki jih je kadarkoli opravil iz rojstne vasi Đakovica na Kosovu, je potreboval dva dokumenta.Potni list, ki ga je, saj ni bil politično sumljiv, že dobil, in potrdilo o cepljenju proti črnim kozam, ...