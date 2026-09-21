Pozabljena mariborska obletnica

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Spomin včasih vodi v zagonetke. Recimo v primeru zgodovinskih osebnosti, ki so se sicer rodile na tleh današnje Slovenije, pa bi same najostreje zanikale, da so Slovenci. Se pravi, včasih se zgodi, da zemljepisni izvor še ni enak narodni pripadnosti. Je take like sploh smiselno opisovati, so se dolgo let spraševali preučevalci preteklosti. In sklenili, da jih je morda še najbolje prepustiti pozabi, saj bi njihova imena povzročala preveliko zadrego. Nerodnosti ni težko najti. Septembra mineva petindevetdeset let, odkar se je v evropsko zgodovino zapisal rojeni Mariborčan. Iz bogate, ugledne in vplivne družine. Iz visokega srednjega sloja, če bi jo bilo treba ...