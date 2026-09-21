Pozabljena mariborska obletnica

Walterju Pfrimerju so se voditelji Heimwehra drugod po Avstriji zdeli premalo antisemitski, zato je imel slabe odnose z njimi.
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Desničarsko paravojaško gibanje je med štajerskimi Nemci nastalo kot reakcija na borce za severno mejo generala Rudolfa Maistra. FOTO: Blaž Samec/Delo
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Spomin včasih vodi v zagonetke. Recimo v primeru zgodovinskih osebnosti, ki so se sicer rodile na tleh današnje Slovenije, pa bi same najostreje zanikale, da so Slovenci. Se pravi, včasih se zgodi, da zemljepisni izvor še ni enak narodni pripadnosti. Je take like sploh smiselno opisovati, so se dolgo let spraševali preučevalci preteklosti. In sklenili, da jih je morda še najbolje prepustiti pozabi, saj bi njihova imena povzročala preveliko zadrego.
Nerodnosti ni težko najti. Septembra mineva petindevetdeset let, odkar se je v evropsko zgodovino zapisal rojeni Mariborčan. Iz bogate, ugledne in vplivne družine. Iz visokega srednjega sloja, če bi jo bilo treba ...
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