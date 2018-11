Pozabljena obletnica

Obletnice. Vsak dan jih je veliko. Na peti novembrski dan, denimo, se Britanci spominjajo Guya Fawkesa, terorista, ki je želel razstreliti lordsko zbornico s kraljem Jamesom I. na čelu. Pri vsem tem seveda ne gre toliko za obhajanje neuspešnega zarotnika kot za praznovanje dejstva, da mu je spodletelo. V San Salvadorju praznujejo neodvisnost, saj je José Matías Delgado na ta dan leta 1811 začel boj za osamosvojitev od Španije. Mineva tudi stoprvo leto, kar je Lenin pozval Ruse k oktobrski revoluciji (vstaja je sicer sledila dva dni pozneje). Pa natanko petinsedemdeset let je preteklo od dogodka, za katerega nobena stran ni želela ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.