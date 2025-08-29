Pozabljena tovarišica v boju

V nadaljevanju preberite:

Normandija, Stalingrad, Kursk, Dresden, Pearl Harbor, Okinava, Midway, Iwo Jima, El Alamein, antisemitizem, holokavst, Rdeča armada, atomska bomba ... Ni težko opaziti, da bo to besedilo o drugi svetovni vojni. Precej težje je opaziti, kako selektiven v svojem zahodnocentrizmu je zgornji nabor znanja. Celo afriška in azijske lokacije v zgornjem naboru so izraz zahodnega, pravzaprav angloameriškega pogleda na vojno: znane so nam tiste, kjer so se proslavile ZDA. Če zdaj za potrebe miselnega eksperimenta zgornji seznam dopolnim z geografskimi imeni in pojmi, kot so Nanjing, Lisbon Maru, »kitajski holokavst«, Burmanska cesta, Mandžurija, božična kapitulacija Hongkonga, Enota 731, most na reki Kwai, ta imena ne ustvarijo nujno takojšnjih asociacij na drugo svetovno vojno. A ta se je ključno odvila tudi v Aziji in še malo ne le na Pacifiku, kjer so svoje poraze in zmage pozneje spretno mitologizirale ZDA in svoj heroiziran prispevek zavezniški zmagi pretopile v moralni kapital.