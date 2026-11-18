V romanu Leta Virginie Woolf junakinja, članica družine Pargiter, ki na prelomu iz 19. v 20. stoletje doživlja radikalno transformacijo in počasi dojema, da moderna Anglija ni viktorijansko obdobje ter da se vedenje in ceremoniali nepovratno spreminjajo, ob pogledu na obledele slike in oguljene preproge družinske hiše spoznava, da angleška kultura ni na ravni klasičnih evropskih umetniških središč. Ugotavlja, da »se v Grčiji vedno, kamorkoli se obrneš, prestaviš za dva tisoč let nazaj, tu je pa kar naprej 18. stoletje«. Nekaj časa se še prepričuje, da imajo detajli v notranji dekoraciji »videz zbledele uglajenosti«, čeprav globoko v sebi verjame v zaton imperija, ki je nedolgo tega vladal svetu. Na ta citat sem se spomnil, ko je Donald Trump pred tednom in pol podpisal enega svojih ...