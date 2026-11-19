Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. V topli polovici leta veliko kolesarim po pokrajini. Ugibam, ali obstaja kakšna korelacija med posameznikovim svetovnim nazorom in tem, kakšna kolesarska hotenja se netijo v njem. Imam se za liberalca in ljube so mi kar se da razgibane ceste. Morda je to odmev mladosti, ko se je zdelo, da si imel v življenju krila, v prsih sapo in v glavi vesolje. Ob užitkih, ki jih omogoča pot čez griče in skozi vijugave doline, se kolesarju zraven tudi kaj primeri. Če je prave sreče, ga navkreber bodreče obvozi Primož Roglič; če se obrne na komedijo absurda, ga na turi iz Bohinja v Ljubljano ustavi policist s svojimi spirometričnimi procedurami. Predvsem pa, motreč pokrajino z ...