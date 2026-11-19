Pokrajina, narisana v katastru, je videti kot mreža iz ograj ali zidov. Če mrežo preveč dobesedno preslikamo v naravo, pokrajino spremenimo v ječo.
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Če lastninske pravice ne fetišiziramo, ampak jo vidimo predvsem kot človekovo pravico, ki se s svojim bistvom navezuje na človekovo dostojanstvo, postane jasno, zakaj lastninska pravica ni enovit pojem. FOTO: Jure Eržen/Delo
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V topli polovici leta veliko kolesarim po pokrajini. Ugibam, ali obstaja kakšna korelacija med posameznikovim svetovnim nazorom in tem, kakšna kolesarska hotenja se netijo v njem. Imam se za liberalca in ljube so mi kar se da razgibane ceste. Morda je to odmev mladosti, ko se je zdelo, da si imel v življenju krila, v prsih sapo in v glavi vesolje.
Ob užitkih, ki jih omogoča pot čez griče in skozi vijugave doline, se kolesarju zraven tudi kaj primeri. Če je prave sreče, ga navkreber bodreče obvozi Primož Roglič; če se obrne na komedijo absurda, ga na turi iz Bohinja v Ljubljano ustavi policist s svojimi spirometričnimi procedurami. Predvsem pa, motreč pokrajino z ...
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