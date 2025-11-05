V nadaljevanju preberite:

V inženirskem jeziku pomeni predimenzioniranost, da je nekaj večje, kot bi bilo treba.

Nosilec, ki bi zdržal pet ton, jih drži deset. Zid, ki bi glede na fizikalne zakone lahko nosil s petnajstimi centimetri debeline, jih ima dvajset. V gradbeništvu to ni nujno napaka. Na primer konstrukcija za zahteven laboratorij, v katerem bodo umeščene merilne naprave, občutljive na najmanjše vibracije, mora biti predimenzionirana. A kadar konstrukcija nosi več, kot bi bilo treba, samo zato, ker je projektant povečal varnostni faktor, da bi se zavaroval pred lastno napako, potem je to znak pomanjkanja zaupanja v lastno znanje.