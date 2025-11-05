  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Kolumne

    Predimenzioniranost

    V arhitekturi optimum pomeni stanje ravnotežja med težo in lahkotnostjo, med vitkostjo in trdnostjo, med uporabnostjo in lepoto.
    Ljubljana, 17. 2. 2021 FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Ljubljana, 17. 2. 2021 FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Matevž Granda
    5. 11. 2025 | 05:00
    7:24
    A+A-

    V nadaljevanju preberite: 

    V inženirskem jeziku pomeni predimenzioniranost, da je nekaj večje, kot bi bilo treba.

    Nosilec, ki bi zdržal pet ton, jih drži deset. Zid, ki bi glede na fizikalne zakone lahko nosil s petnajstimi centimetri debeline, jih ima dvajset. V gradbeništvu to ni nujno napaka. Na primer konstrukcija za zahteven laboratorij, v katerem bodo umeščene merilne naprave, občutljive na najmanjše vibracije, mora biti predimenzionirana. A kadar konstrukcija nosi več, kot bi bilo treba, samo zato, ker je projektant povečal varnostni faktor, da bi se zavaroval pred lastno napako, potem je to znak pomanjkanja zaupanja v lastno znanje.

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Zelene laži

    Podnebne spremembe so dejstvo in njihove posledice že očitne. Zeleni prehod, ki bi spremenil naše navade, bi bil smiseln odgovor – če ne bi bil zlorabljen.
    Matevž Granda 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Ples brez spomina

    Mlade ukalupljamo v ubogljivo povprečje, ob tem pa nevede marširajo ob vojaškem maršu.
    Matevž Granda 21. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Oblike trgovanja

    Zavedanje, da je masovna gradnja eden od ključnih sodobnih problemov, je že nekaj časa osrednja tema arhitekture.
    Matevž Granda 26. 3. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    (KOLUMNA) Družba, ki propada

    Vsiljene delitve ustrezajo vladajočim in nam jih celo ponujajo kot vrednoto. Za propad pa ni nikomur več mar.
    Matevž Granda 6. 11. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje z droni

    Vojska kupuje 12.000 brezpilotnikov kamikaze

    Skoraj milijardo evrov bo stala dobava brezpilotnih letalnikov. Za posel se borijo tri podjetja.
    Barbara Zimic 4. 11. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    kolumnaarhitekturamatevž grandakapitalizem
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Moja zgodba je tudi zgodba številnih drugih

    Kurdski glasbenik in raziskovalec Ali Doğan Gönültaş nam bo jutri predstavil glasbene posebnosti svoje regije.
    Zdenko Matoz 5. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Digitalizacija zdravstva

    Ministrstvo upa, da bo digitalizacija stanje v zdravstvu uredila.
    Marko Kočevar 5. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kozorogi

    V Sloveniji so kozorogi tik pred izumrtjem, njihovo stanje je skrb vzbujajoče

    V slovenskih gorah jih živi komaj 250, samo na območju Montaža in Viša pa je populacija z več kot 380 primerki.
    Tina Horvat 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sto let tekstilnega velikana

    Iz Mure z ljubeznijo, ponosom, a tudi grenkobo

    Začetki tekstilne tovarne Mura segajo v leto 1925, ko je v Murski Soboti začela delovati Cvetičeva šivalnica perila.
    Andrej Bedek 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Organi, ki bodo morda kmalu reševali življenja

    Ameriška FDA je septembra podjetju odobrila začetek obsežnih kliničnih raziskav prašičjih ledvic, kar je prvi korak na poti do njihove širše uporabe v medicini.
    The Economist 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kozorogi

    V Sloveniji so kozorogi tik pred izumrtjem, njihovo stanje je skrb vzbujajoče

    V slovenskih gorah jih živi komaj 250, samo na območju Montaža in Viša pa je populacija z več kot 380 primerki.
    Tina Horvat 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sto let tekstilnega velikana

    Iz Mure z ljubeznijo, ponosom, a tudi grenkobo

    Začetki tekstilne tovarne Mura segajo v leto 1925, ko je v Murski Soboti začela delovati Cvetičeva šivalnica perila.
    Andrej Bedek 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Organi, ki bodo morda kmalu reševali življenja

    Ameriška FDA je septembra podjetju odobrila začetek obsežnih kliničnih raziskav prašičjih ledvic, kar je prvi korak na poti do njihove širše uporabe v medicini.
    The Economist 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več

