Predsednica, ki jo skrbno vzgajajo

Predstava je bila domišljeno zasnovana. Glavna in edina vloga je bila pisana za vrhunskega igralca z zahtevo, da jo mora premierno predstaviti v nedeljo 16. junija letos. A tudi to ne bi bilo posebno zanimivo, če ne bi vedeli, da je bila uprizoritev namenjena eni sami gledalki. Kljub vsemu tudi to ne bi naredilo nedeljske predstave, dolge le nekaj minut, prav zelo drugačne. Takšno so jo naredili ustvarjalci in gledalka. Nastopajoči, Vladimir Šeks, izurjen in vsega navajen visoki hrvaški politik, zdaj osebni in nepogrešljivi svetovalec predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića, ter gledalka, Kolinda Grabar Kitarović, predsednica ...