Predsednik, ki želi urejati kmetije

Začelo se je skoraj neopazno, vsaj zdelo se je tako, povsem varno oddaljeno od one usodne prerokbe, da v Bosni nikoli ne smeš zaspati pod orehom, da se ne bi zaradi vražjih iger v njegovih vejah zbudil obseden. Ustavno sodišče Republike Bosne in Hercegovine je pred dnevi odločilo, da so kmetijska zemljišča v državi lastnina države. In bilo je dovolj za nov politični pretres.Če v Sarajevu ponoči ne moreš spati, potem najprej slišiš uro na krščanski katedrali, nato prodorno uro pravoslavne cerkve in potem še glas iz sahat-kule pri Begovi džamiji. Prav tako je leta 1920 napisal Max Loewenfeld v pismu, v katerem pojasnjuje, ...