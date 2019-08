Predsednikovo kosilo v New Yorku

Pismo, vabilo na kosilo, ki so ga v skladu z diplomatsko proceduro prinesli predsedniku, je bilo videti skoraj slovesno in zaradi naslova, s katerega je bilo odposlano, tudi deležno čaščenja in radovednosti. Naslovnik je bil eden redkih, ki je vedel, da bo gostitelj želel zavezujoče odgovore na vprašanja, ki so jih skozi leta odmikali, čakajoč poseben čas, ki bo prinesel možnost lažjih odločitev. Ameriški državni sekretar Michael R. Pompeo je srbskega predsednika Aleksandra Vučića povabil, naj pride 20. avgusta 2019 na pogovor, pravzaprav na pozno opoldansko kosilo. In nič prav veliko več kot to. Vendar je bilo ...